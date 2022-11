Ob Paracetamol, Ibuprofen oder Penicillin, aktuell kämpfen die Dülmener Apotheken mit Lieferengpässen – und das in fast allen Bereichen. Grund zur Panik bestehe aber nicht, versichern sie.

Auch einige Apotheker und Apothekerinnen äußern sich verärgert über die aktuelle Lage. „Der Begriff Lieferengpässe ist bald schon untertreiben“, sagt Dr. Alexandra Saimeh, Inhaberin der Apotheke am Spieker.

In einer Schublade bewahrt sie die besonders schwer lieferbaren Medikamente quer durcheinander auf. „Wenn dann etwa jemand Penicillin braucht, muss ich erst einmal hinten in der Ecke schauen, ob denn davon aktuell überhaupt noch etwas da ist“, erklärt die Apothekerin. Immer mal wieder mache sie bei den Bestellungen dann einen „Glücksgriff“. „Dann ist aber auch erst einmal wieder ein paar Wochen Pause.“

Isabella Naber, Inhaberin der Sonnen-Apotheke, hat bisher für ihre Kunden immer eine Lösung gefunden, wenn das ursprüngliche Medikament derzeit nicht in der Apotheke war. „Es gibt massive Lieferengpässe in fast allen Bereichen. Vorne an bei Schmerzmitteln“, sagt sie. Ihren Kunden rät sie daher, sich, wenn möglich, rechtzeitig um ihre Medikamente zu kümmern. Grund zur Panik bestünde allerdings nicht, betont sie.

