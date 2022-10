Anzeigenaufgabe endet mit Drogentest und Fahrverbot

Eigentlich wollte ein 18-Jähriger aus dem Kreis Recklinghausen bei der Polizei in Dülmen am Mittwochabend sein Auto als gestohlen melden. Doch der Besuch bei der Polizei endete mit einem positiven Drogentest.

Gegen 19.30 Uhr kam der Mann zur Dülmener Wache. Sein Auto habe er am Mittwoch gegen 17 Uhr in einer Sackgasse an einem Outdoorgeschäft in Dülmen geparkt. Nun sei das Auto nicht mehr aufzufinden, teilte der 18-Jährige bei seinem Besuch auf der Wache mit.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Anzeigenerstatters. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, schreibt die Polizei. Da der 18-Jährige angab zuvor Auto gefahren zu sein, besteht der Verdacht der Drogenfahrt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Und das Auto? Das fand die Polizei knapp 80 Meter vom besagten Outdoorgeschäft entfernt „geparkt, verschlossen und unbeschädigt“, wie die Polizei schreibt.