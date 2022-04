Anstoßen beim ersten Abendmarkt

Der Andrang war groß: Am Mittwochabend fand der erste Abendmarkt des Jahres auf dem Marktplatz statt. Und das Angebot war groß.

Sonnenschein, Livemusik und volle Tische: Von Anfang an gut besucht war am Mittwoch der erste Abendmarkt des Jahres auf dem Marktplatz. Wer da zu spät kam, hatte durchaus Mühe, einen Platz an den Tischen zu ergattern.

Griechische oder ungarische Spezialitäten, Waffel und Crêpes sowie Pommes und Burger sorgten dabei für ein breites kulinarisches Angebot. Dazu gab es etwa Wein, Bier und Kaffee-Spezialitäten.