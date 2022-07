Anstoßen auf das Ehrenamt

Es soll ein großer Dankeschön-Abend werden: Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer lädt die Stadt Dülmen am 16. September nach Börnste ein. Dort soll in einem Zelt gefeiert werden. Wer angesprochen ist und wie man sich anmelden kann, lesen Sie hier.

250 Vereine, zusätzlich rund 100 ehrenamtliche Gruppen und Initiativen - die gibt es derzeit in Dülmen. Die Stadt richtet nun erstmals ein Dankeschön-Fest für ehrenamtliche Vereinsvorstände aus: Dieses findet am Freitag, 16. September, um 19 Uhr in einem Festzelt auf dem Schützenplatz in Börnste statt.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Stadt plant für den Abend mit bis zu 350 Gästen.

„Es ist an der Zeit, den Ehrenamtlichen an der Spitze unserer Vereine Dank und Wertschätzung für ihr ganz besonderes Engagement auszusprechen“, betont Bürgermeister Carsten Hövekamp. „In den vergangenen beiden Jahren waren sie durch die Corona-Pandemie in der Vereinsarbeit besonders gefordert.“ Neben ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern sind auch die Verantwortlichen an der Spitze der Dülmener Initiativen und ehrenamtlichen Gruppen, die keinen Vereinsstatus haben, eingeladen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Anmeldungen zum Dankeschön-Fest sind bis zum 22. August möglich. Die Stadt bittet die Vereinsvorstände darum, die namentlichen Meldungen per Email an ehrenamt@duelmen.de zu senden.

Aufgrund der Vielzahl an Vereinen, Initiativen und ehrenamtlicher Gruppen in Dülmen sind die Anmeldungen pro Verein zunächst auf drei Personen begrenzt. Diese Zahl könne sich im Laufe der Anmeldezeit aber noch erhöhen – deshalb empfiehlt die Stadt, weitere Personen für eine Warteliste zu nennen.