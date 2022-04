Ansteckungen und Inzidenz steigen

Die Zahl der aktiven Fälle in Dülmen und im Kreis steigt weiter an. Auch die Inzidenz steigt wieder.

Weiter steigende Infektionszahlen meldet das Gesundheitsamt des Kreises. So stieg die Zahl der aktiven Fälle am Mittwoch (Stand 0 Uhr) um 310 auf 4078. In Dülmen stieg die Zahl um einen Patienten auf 879.

Dülmen hat nach wie vor die meisten Fälle im Kreis, gefolgt von Coesfeld (795), Lüdinghausen (427) und Senden (405).

Einen Sprung nach oben machte die Sieben-Tage-Inzidenz. Hier meldete das Robert-Koch-Institut für den Kreis Coesfeld einen Wert von 1458,0 (Vortag: 1379,6). Damit liegt der Kreis deutlich über der NRW-Inzidenz (827,2).