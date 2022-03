Anruf der Tochter entpuppte sich als Fake

„Mama, ich habe eine neue Handynummer...“, so oder ähnlich beginnen im Moment mehrere Betrugsdelikte, die bei der Polizei in Coesfeld angezeigt werden. So erging es auch am Montag einer 55-jährigen Dülmenerin.

Im weiteren Verlauf wurde die Mutter über den genutzten Messenger-Dienst gebeten, einen Betrag von 1.637,88 Euro zu überweisen, weil es Probleme mit der Bankverbindung gebe. In diesem Fall kam es zu Auffälligkeiten mit dem angegebenen Konto, auf das der Betrag überwiesen werden sollte. Deshalb meldete sich die Bank bei der Dülmenerin, und die Gutschrift auf das fremde Konto wurde zunächst aufgehalten, heißt es in der Polizeimeldung.

Eine Nachfrage bei der Tochter, die angeblich das neue Handy haben sollte, ergab, dass diese Angaben nicht der Wahrheit entsprechen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Ihr Rat: Falls Sie eine solche Nachricht erhalten sollten, versichern Sie sich bei der Person, die angeblich das neue Handy hat, ob dies tatsächlich der Wahrheit entspricht. Sollten Sie Opfer der Betrugsmasche geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.