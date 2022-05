Anruf aus dem Untergrund

Viel Technik und noch mehr Geschichte: Das verbirgt sich im Keller des Anna-Katharinenstiftes, den die DZ im Rahmen der Keller-Serie besucht hat. Warum dort in einem Raum ein geordnetes Kabelwirrwarr herrscht, lesen Sie hier.

Das Herzstück schlägt im Keller. Zumindest das der Telefonanlage des Anna-Katharinenstiftes. Norbert Zoels hat nicht zu viel versprochen, als er den kleinen schmalen Raum aufschließt. An der Wand gegenüber der Tür: vermutlich mehrere Kilometer Kabel. Dazu Dutzende Exemplare einer Art Steckleiste, verteilt auf elf Säulen.

Die Beschriftung der Leisten, etwa „1OG Nordflügel“ oder „Tel. Zentrale Pforte“ geben einen guten Hinweis, wohin welcher Anschluss wohl führen mag. Wobei, als Zoels von „Herzstück“ sprach, meinte er ausdrücklich nicht dieses geordnete Kabelwirrwarr. Sondern einen schlichten grauen Kasten links daneben - den Daks.

Vom Hausnotruf bis zur Telefonzentrale

Der dafür sorgt, dass alle Anrufe richtig weitergeleitet werden. Das aktuelle Exemplar ist noch ziemlich neu. Und wird gerade aus der Ferne gewartet, stellt der Technische Leiter mit einem Blick auf den Computerbildschirm fest.

Zu Besuch im Keller des Anna-Katharinenstiftes Karthaus Auf den ersten Blick aufgeräumt und etwas unscheinbar: Der Keller des Anna-Katharinenstiftes. Foto: Kristina Kerstan Durch das Untergeschoss des Altbaus führt Norbert Zoels, der Technische Leiter des Stiftes. Foto: Kristina Kerstan In diesem Fahrradkeller sind noch die alten Gewölbe zu sehen. Foto: Kristina Kerstan Weshalb die Decke hier etwas niedriger ist. Foto: Kristina Kerstan Hier läuft die Brandmeldeanlage für das Wohnheim zusammen. Foto: Kristina Kerstan Geordnetes Wirrwarr: Das ist die Telefonzentrale des Stiftes. Foto: Kristina Kerstan Und hier der "Telefonfriedhof", wie ihn Norbert Zoels es nennt. Foto: Kristina Kerstan Der Keller wird auch als Archiv genutzt, etwa für die Bau-Akten. Foto: Kristina Kerstan Und noch ein Lagerraum - diesmal unverkennbar für die Küche. Foto: Kristina Kerstan In diesen Kisten werden die Lieferungen für die einzelnen Wohngruppen zusammengestellt. Foto: Kristina Kerstan Uwe Menzel, der in der Küche arbeitet, zeigt das Kühlhaus. Foto: Kristina Kerstan Technik pur: Die Lüftungsanlage für die Küche. Foto: Kristina Kerstan Die ist im Jahr 2017 komplett erneuert worden. Foto: Kristina Kerstan Fast die gesamte Decke besteht an einigen Stellen hier aus Kabeln. Foto: Kristina Kerstan Ebenfalls für Technikfans: Die Heizungsanlage. Die Wärme kommt von einem Blockheizkraftwerk. Foto: Kristina Kerstan Das Schwimmbad ist zwar voll - aber wegen Corona immer noch außer Betrieb. Foto: Kristina Kerstan Allerdings sollen Umkleiden und Schließfächer nach den Sommerferien wieder genutzt werden. Foto: Kristina Kerstan Blick hinter die Kulissen: So sieht die Technik für das Schwimmbad aus ... Foto: Kristina Kerstan ... und das ist der große Filter fürs Wasser. Foto: Kristina Kerstan In Reih und Glied stehen die Wagen für die Reinigungskräfte, die von einer externen Firma kommen. Foto: Kristina Kerstan Was nicht fehlen darf: Waschmaschinen für all die Wischmops. Foto: Kristina Kerstan Im Keller für Schmutzwäsche gibt es noch alte Drehschalter fürs Licht ... Foto: Kristina Kerstan ... und normalerweise lagert hier deutlich mehr dreckige Wäsche. Die wurde an dem Tag aber schon abgeholt. Foto: Kristina Kerstan

Dass er es ist, der an diesem Tag durch den Keller des Anna-Katharinenstiftes führt, passt. Denn von Heizung über Hausnotruf und Aufzuganlagen bis eben zur Telefonzentrale - im Untergeschoss ist mehr als nur ein bisschen der Technik untergebracht, die für den reibungslosen Ablauf in den Wohngruppen darüber notwendig ist.

Gebäude mit fast 200 Jahren Geschichte

Wobei die heute weiß getünchten Wände in ihren knapp 200 Jahren (1921 zog das Stift in das 80 Jahre zuvor als Zuckerfabrik erbaute Gebäude ein) so einiges mehr gesehen haben. Denn hier wurde gelacht und gearbeitet. Gebetet und gebangt. Genäht und gearbeitet. Geschreddert. Geschwommen. Und eben telefoniert.

Von dieser bewegten Historie ist heute jedoch kaum mehr etwas zu sehen. Trotzdem: Im Keller des Stiftes gibt es so einiges zu entdecken, bis hin zu einem Schwimmbad. Die ausführliche Reportage lesen Sie in der DZ-Ausgabe vom Wochenende.