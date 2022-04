Anpassungsfähige Schönheit

Besonders prachtvolle Zierkirschbäume gibt es am Brokweg, am Sythener Weg und Am Burdiek sowie in der weißen Variante an der Industriestraße. Ob die Bäume nicht nur schön anzusehen, sondern auch ökologisch unbedenklich sind, das fragte DZ-Redakteurin Claudia Marcy die Leiterin der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz bei der Stadt Dülmen, Reinhild Kluthe.

Eine wahre Augenweide sind die Zierkirschen. Erfreuen sie auch Insekten?

Reinhild Kluthe: Man muss zwischen den unterschiedlichen Sorten unterscheiden: Zierkirschen mit halbgefüllten Blüten sind gute Futterquellen für Wildbienen, gefüllt blühende dagegen nicht. Im Stadtgebiet gibt es beide Sorten, aus gestalterischen und optischen Aspekten.

Das vollständige Interviwe mit Reinhild Kluthe ist in der Freitagsausgabe der DZ zu lesen. Darin erklärt sie unter anderem, ob und wenn ja warum Zierkirschen auch heute noch angepflanzt werden und ob sie für den Klimawandel gerüstet sind.