Anmeldung für Infoveranstaltung

Die Herzog von croysche Verwaltung nimmt noch bis Freitag Anmeldungen für eine Infoveranstaltung an. Es geht um den Wolfsschutzzaun rund um die Wildbahn.

Noch bis zum kommenden Freitag, 5. August, nimmt die Herzog von croysche Verwaltung Anmeldungen für die Informationsveranstaltung am Mittwoch, 10. August, in der Wildpferdebahn entgegen.

An dem Abend sollen die Pläne für den rund zehn Kilometer langen Wolfsschutzzaun rund um die Wildpferdebahn vorgestellt werden. Der Bau soll in Kürze beginnen (DZ berichtete).

Die Infoveranstaltung findet ab 17 Uhr an den Scheunen nahe der Arena statt. Anmeldung per E-Mail an croy@wildpferde.de.