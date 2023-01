Anmeldung an weiterführender Schule

Der Fachbereich Schule und Bildung der Stadt Dülmen weist darauf hin, dass die weiterführenden Schulen in den nächsten Wochen die Anmeldungen für das Schuljahr 2023/24 entgegennehmen werden. Hier die Übersicht:

Kardinal-von-Galen-Schule, katholische Hauptschule, Haverlandhöhe 10, Tel. 893060

Anmeldezeiten: Dienstag, 21. bis Freitag, 24. Februar, 9 bis 14 Uhr, Donnerstag zusätzlich 15 bis 18 Uhr; Termine nach Vereinbarung.

Hermann-Leeser-Schule, Realschule, Charleville-Mézières-Platz 2, Tel. 3942

Anmeldetermine: Dienstag, 21. bis Freitag, 24. Februar, 8 bis 12 Uhr, Mittwoch zusätzlich 15 bis 18 Uhr; Termine nach Vereinbarung.

Marienschule, Priv. Bischöfliche Realschule, An den Wiesen 20, Tel. 98123/4

In der Woche vom 6 bis 10. Februar werden die Anmeldeunterlagen (Rote Mappe) in der Schule angenommen. Die Unterlagen können zu den üblichen Bürozeiten abgegeben oder auch per Post geschickt werden. Bis zum 24. Februar werden alle Eltern per E-Mail über das Ergebnis ihrer Anmeldung informiert.

Clemens-Brentano-Gymnasium, An der Kreuzkirche 7, Tel. 4893

Anmeldetermine: Dienstag, 21. bis Donnerstag, 23. Februar, 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Freitag, 24. Februar, 8 bis 12 Uhr. Ab dem 6. Februar können Termine zur Anmeldung telefonisch reserviert werden.

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Friedrich-Ruin-Straße 35, Tel. 7831180

Anmeldetermine: Dienstag, 21. bis Donnerstag, 23. Februar, 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Freitag, 24. Februar, 8 bis 12 Uhr. Ab dem 6. Februar können Termine zur Anmeldung über die Schul-Homepage reserviert werden.

Private Gymnasien Schloss Buldern, Dorfbauerschaft 41, Tel. 02590/9930

Anmeldetermine: Montag, 13. bis Donnerstag, 16. Februar, 8 bis 13 Uhr, nachmittags nach telefonischer Vereinbarung.

Wie die Stadt mitteilt, werden folgende Unterlagen zur Anmeldung benötigt:

Familienstammbuch oder Geburtsurkunde des Kindes (nur zur Einsichtnahme)

Kopie des Halbjahreszeugnisses des Schuljahres 2022/2023

Anmeldeschein (wird mit dem Halbjahreszeugnis ausgegeben)

Nachweis zum Masernschutz (Impfausweis oder ärztliche Bescheinigung).