Angekommen im Beruf und in der Stadt

Johanna Krafczyk ist angekommen. Seit Herbst 2019 in ihrem zweiten Beruf als Krankenhaus-Seelsorgerin. Und seit wenigen Wochen in gleicher Funktion in Dülmen im Krankenhaus. Eine Berufsfindung mit Anlauf. Geboren wurde sie in Polen.

"Als ich zwölf Jahre war, bin ich mit der Familie nach Deutschland übergesiedelt“, sagt Johanna Krafczyk. Es sollte nicht die letzte Veränderung in ihrem Leben sein. Nach dem Abitur macht Johanna Krafczyk eine Ausbildung zur Krankenschwester.

Sie bleibt zunächst in ihrem erlernten Beruf, bis sie eine „herzliche“ Krankenhaus-Seelsorgerin kennenlernt. Der Entschluss ist schnell gefasst: „Das will ich auch werden.“ Ein zehnwöchiger Aufenthalt bei Schwestern von Mutter Teresa in Addis Abeba verstärkt den Wunsch.

Berufliche Neuorientierung

Zurück in Deutschland folgt die berufliche Neuorientierung. Zunächst mit einem Studium an der Katholischen Hochschule in Paderborn, anschließend im Sozialen Dienst in Bad Lippspringe. Über die Ausbildung zur Pastoralreferentin beim Bistum Münster, einer Assistenzzeit in der Pfarrei Liebfrauen-Überwasser Münster kommt sie als Krankenhaus-Seelsorgerin im Oktober 2019 zum Vredener St.-Marien-Hospital.

Seit dem 1. Juni ist sie in den Christophorus Kliniken in Dülmen tätig. Hier ist sie Ansprechpartnerin für Patienten sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Ich bin ein Teil des Teams, das ein offenes Ohr für alle hat“, sagt Johanna Krafczyk. Ihr Büro ist in direkter Nähe zur Krankenhauskapelle, die längst zu ihrem Lieblingsort geworden ist.

