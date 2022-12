Andy Galore begeistert bei Jazz Night

Zu einem „schönen Abend in einer tollen Atmosphäre mit schönen Jazz Sounds“ hatten das Team der Talentschmiede und Jazz-Night-Organisator Jochen Welle am Dienstag in das DJK Clubheim eingeladen und hielten ihr Versprechen für das begeisterte Publikum voll und ganz.

Mit dem New Yorker Andy Galore betrat ein international gefragte die Bühne im DJK Clubheim und begeisterte die Gäste.

Mit dem New Yorker Andy Galore betrat ein international gefragter und absoluter Hochkaräter in Sachen Bass die Bühne in den freundlich aufgefrischten Räumlichkeiten des Clubheims.

Begleitet wurde er neben Jochen Welle an den Drums durch den Pianisten Martin Scholz, der sich seit seinem Jazzstudium an der renommierten Folkwangschule neben der reinen Musik auch als Arrangeur und musikalischer Leiter in verschiedenen Konstellationen einen internationalen Ruf erworben hat.

Breit gefächerte Playlist

Einen musikalischen Leiter bedurfte es aber anlässlich der Jazz Night nicht. In bewährter Manier trafen sich die drei Vollblutmusiker ohne zuvor gemeinsam geprobt zu haben und heckten zwanzig Minuten vor dem Auftritt an der Theke die auf den Bassisten Galore zugeschnittene und breit gefächerte Playlist aus.

Galore besticht nicht nur durch seine Eigenkompositionen, sondern auch durch seine in die Füße gehenden und durchdringenden Grooves, mit denen er improvisierend jede Melodie und Coverversion mit einer besonderen Note antreibt. Martin Scholz und Jochen Welle ergänzten Galore mit brillianten Spiel und Soloeinlagen.

Welche Stücke das Trio spielte, wann die nächste Veranstaltung stattfindet und welche Musiker dann auf der Bühne stehen, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.,