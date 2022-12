Andrang vor allem bei den Discountern

Einen Andrang zum Start des Feuerwerksverkaufes gab es bei den Discountern in Dülmen. Am Nachmittag waren die Regale schon fast leer. In anderen Supermärkten wären hingegen noch genug Böller da.

Während an vielen Orten sich schon vor Geschäftsbeginn lange Schlangen an den Geschäften bildeten, um Feuerwerkskörper für Silvester zu kaufen, hielten sich die Dülmener noch sehr zurück. So hieß es am Nachmittag aus dem Combi-Markt, dass noch ausreichend Böller zu haben.

Größer war da schon der Andrang bei den Discountern. So waren im Lidl am Nachmittag die Regale schon ziemlich abgegriffen. In vielen Einkaufswagen sah man entsprechende Kartons.

Aber nicht in allen Supermärkten waren Raketen und Co. zu bekommen. So verzichtete beispielsweise der Edeka-Markt auf den Verkauf. „Wir mussten die Ware schon im Mai bestellen und da war noch nicht klar, ob es überhaupt einen Verkauf geben darf“, berichtet Filialleiter Stefan Autering. Denn in den vergangenen beiden Jahren gab es ein Verkaufsverbot für das private Feuerwerk.

In diesem Jahr gelten wieder die üblichen Regeln, auf die die Bezirksregierung Münster noch einmal hinweißt: Feuerwerkskörpern dürfen vom 29. bis 31. Dezember verkauft werden – und zwar nur innerhalb von Verkaufsräumen. Das Abbrennen ist nur am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt.