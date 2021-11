Andheri-Trödel in der Marktstraße

Der Andheri-Trödelmarkt geht wieder an den Start - wenn auch mit neuem Standort in der Marktstraße. Der Verein bietet Klassiker wie Porzellan, Glas oder Kerzen zum Verkauf an. Nicht fehlen darf ein Weihnachtssortiment.

Immer am ersten Samstag im Monat findet in der alten Paul-Gerhardt-Schule der beliebte Andheri-Trödelmarkt statt - normalerweise. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Markt jedoch seit Monaten geschlossen.

Doch nun hat die Hilfsorganisation befristet ein Ladenlokal in der Innenstadt kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. In den ehemaligen Räumlichkeiten von „Gina Laura“ in der Marktstraße 8 werden ab dem morgigen Dienstag, 30. November, Teile des Sortiments angeboten.

Erlös geht nach Indien

Unter anderem gehören Klassiker wie Porzellan, Glas oder Kerzen dazu. Daneben darf das Weihnachtsgefühl nicht zu kurz kommen: So gibt es Engelsfiguren, Sterne oder sonstige Weihnachtsdeko zu kaufen. Der Reinerlös geht komplett an die Helpers of Mary in Indien.



Die Öffnungszeiten des Andheri-Ladens in der Marktstraße sind bis Weihnachten dienstags und freitags von 9 bis 13 sowie 15 bis 18.30 Uhr, am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Am verkaufsoffenen Sonntag am 5. Dezember ist der Laden von 13 bis 18 Uhr offen.