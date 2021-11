Ampel mit Blindenakustik

Die Ampel an der Kreuzung Münsterstraße / Bergfeldstraße / Kreuzweg wird mit einer Blindenakustik ausgestattet. Darauf weist Straßen.NRW hin.

Umrüstung erfolgt am Donnerstag

Die Ampel an der Münsterstraße/Bergfeldstraße wird modernisiert.

Die Straßen.NRW Regionalniederlassung Münsterland stattet am Donnerstag die Ampel an der Kreuzung Münsterstraße, Bergfeldstraße, Kreuzweg mit einer Blindenakustik aus. Deshalb wird während der Arbeiten von 9 bis 17 Uhr die Anlage außer Betrieb genommen. Für die Verkehrsteilnehmenden werden Hinweisschilder aufgestellt, heißt es in einer Mitteilung.