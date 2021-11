Ampel im Dernekamp für zwei Tage außer Betrieb

In der nächsten Woche ist die Ampel an der Kreuzung Lüdinghauser Straße/Letterhausstraße im Dernekamp außer Betrieb. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Tage.

Der Kreis Coesfeld investiert rund 24.000 Euro in die Modernisierung der Ampel an der Kreuzung Lüdinghauser Straße/Letterhausstraße im Dernekamp.

Diese werden ab kommenden Montag, 15. November, auf stromsparende LED-Technik umgerüstet; auch wird die akustische Signalisierung für Blinde erneuert. Für die Umrüstungsarbeiten, die um 8.30 Uhr beginnen, muss die Ampel vollständig ausgeschaltet werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Tage.

Solange die Ampel für die Umrüstung ausgeschaltet ist, regeln Verkehrszeichen die Vorfahrt an der Kreuzung, betont die Kreisverwaltung in einer Mitteilung. „Wer die Lüdinghauser Straße in diesem Zeitraum zu Fuß oder mit dem Fahrrad überqueren will, kann die nahen Ampeln in Höhe des Olfener Wegs oder der Bischof-Kaiser-Straße als sichere Querungsstelle nutzen“, rät Klaus Westrick von der Straßenbauabteilung des Kreises Coesfeld.