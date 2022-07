Ampel außer Betrieb

Der Kreis Coesfeld nutzt die Sommerferien mit ihrem geringeren Verkehrsaufkommen, um an der Kreisstraße 59 in Dülmen Umrüstungsarbeiten vorzunehmen: An der Kreuzung Coesfelder Straße/Nordlandwehr werden voraussichtlich ab 8 Uhr am Donnerstag, 14. Juli, an der Ampel das Steuergerät erneuert, aber auch die Signalgeber auf stromsparende LED-Technik umgerüstet.

Für die Arbeiten, die voraussichtlich ein bis zwei Tage dauern werden, muss die Anlage vollständig ausgeschaltet bleiben. Solange die Ampel ausgeschaltet ist, regeln Verkehrszeichen die Vorfahrt. Der Kreis Coesfeld investiert in die Modernisierung dieser Ampel rund 10.700 EUR.

„Zu Fuß Gehende und Radfahrende, können in diesem Zeitraum die Coesfelder Straße und die Nordlandwehr an den nahen Mittelinseln beider Straßen sicher überqueren“, informiert Klaus Westrick von der Straßenbauabteilung des Kreises Coesfeld. Diese bittet die Verkehrsteilnehmenden während der Umrüstungsarbeiten um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme im Bereich der Ampelanlage.