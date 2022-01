Amelie, Lia und Elias sind die beliebtesten Vornamen

415 Neugeborene gab es im vergangenen Jahr in Dülmen. Die Namen Amelie, Lia und Elias haben es dabei den Dülmener Eltern besonders angetan.

Amelie, Lia und Elias sind im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen in Dülmen gewesen: Die Eltern der insgesamt 415 Neugeborenen in Dülmen entschieden sich besonders häufig für diese Namen, teilte die Stadt am Montag mit.

Bei den 200 Mädchen, die 2021 geboren wurden, entschieden sich die Eltern jeweils fünfmal für Amelie und Lia, jeweils viermal für Leni, Maria und Mila.

Die Rangliste der Jungen (215 Neugeborene) führt Elias an, sechsmal nannten Eltern so ihr Kind. Dahinter folgen Emil, Felix sowie Oskar/Oscar und Paul (je viermal).