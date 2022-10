Ambulante Hospizbewegung stellt sich vor

Die Ambulante Hospizbewegung bietet Mädchen und Jungen in der Gruppe oder in Einzelbetreuung die Möglichkeit, den Verlust eines nahestehenden Menschen zu verarbeiten.

Die Ambulante Hospizbewegung informiert am Dienstag am Waldfriedhof.

„Das kann ein Elternteil sein, Oma oder Opa oder der beste Freund oder die beste Freundin“, sagt Rafaela Puchalla von der Hospizbewegung Dülmen, die speziell für die Arbeit mit trauernden Kindern ausgebildet wurde.

In den regelmäßigen (Gruppen)-Treffen werden die Kinder auch kreativ, um ihrer Trauen Ausdruck zu verleihen. Was das bedeutet, können Mädchen und Jungen am Allerheiligen-Tag (1. November) erfahren.

Information und Aktion am Waldfriedhof

Von 13 bis 15 Uhr stehen Mitarbeiterinnen der Ambulanten Hospizbewegung mit einem Stand vor der Trauerhalle des Waldfriedhofs. Hier liegen Faltblätter aus, die über die Kindertrauergruppen in Dülmen informieren. Die Mädchen und Jungen können hier ganz praktisch Kerzen oder Steine an- oder auf Gefühlssteinen unterschiedliche Gefühlslagen aufmalen.

Dann steht beispielsweise die Sonne für eine heitere Stimmung, eine dunkle Wolke mit Blitz für ein aufgewühltes Inneres, beschreibt Rafaela Puchalla. Die Mädchen und Jungen können die von ihnen gestalteten Steine oder Kerzen anschließend mit zum Grab nehmen; Kontaktaufnahme über Tel. 0171/8925199.