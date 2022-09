Besitzerwechsel zum 1. Oktober in der Gaststätte Flair

Dülmen

Am 1. Oktober gibt es einen Besitzerwechsel in der Gaststätte Flair. Nach fast 35 Jahren übergibt Sabine Walicht die Gaststätte an die GmbH Peter Goetjes und Bastian Wübbeling. Das Ambiente soll erhalten bleiben, einiges ändert sich aber.

Von Ulla Bönig