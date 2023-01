Am letzten Tag noch ein Rekord

Auf den letzten Drücker hat das Jahr 2022 noch einen zweiten Wetter-Rekord aufgestellt. Denn am Silvestertag stieg der Thermometer auf 17,2 Grad - und so warm war es seit 2009, als die DZ-Wetterstation in Betrieb ging, noch nie im Dezember.

Geknackt wurde zudem der Rekord für die meiste Sonne: Diese schien 2022 insgesamt 1822 Stunden. Der bisherige Spitzenwert von 1629 Sonnenstunden aus dem Jahr 2018 wurde damit locker übertroffen. Bis etwa Weihnachten sah es zudem danach aus, als ob auch ein neuer Negativ-Rekord mit Blick auf die Regenmenge drohen würde. Gerade einmal 575,5 Liter Niederschlag pro Quadratmeter waren bis zum 21. Dezember gefallen. Doch dann wurde es noch einmal feuchter. Und die 634,3 Liter/m² am Ende liegen doch noch über dem Wert des bisherigen Dürre-Rekordhalters 2018 (594,5 Liter/m²). Regenreichster Monat war übrigens der Februar mit 112,5 Liter/m². Am wenigsten Niederschlag gab es hingegen im April (12,2 Liter/m²).

Was die Temperatur angeht: Nach dem vergleichsweise kühlen Ausreißerjahr 2021 lag der Temperatur-Durchschnitt dieses Mal wieder jenseits der Zwölf-Grad-Marke - so wie es seit 2018 mittlerweile durchgängig der Fall ist. Mit Abstand am heißesten wurde es dabei am 19. Juli, als das Thermometer bis auf 37,5 Grad kletterte. Der wärmste Monat war der August mit einer Durchschnittstemperatur von 22,71 Grad, der damit der zweitwärmste Monat überhaupt seit Beginn der DZ-Wetteraufzeichnung ist. Richtig nach unten ging es hingegen im Dezember mit den Temperaturen: Der letzte Monat des Jahres kommt (und auch nur dank der warmen letzten Tage) auf einen Durchschnittswert von 3,63 Grad. Kältester Tag des ganzen Jahres war der 18. Dezember, als minus 9,2 Grad gemessen wurden.

Wie viel wärmer 2022 als sein Vorgänger war, zeigt auch die Anzahl der heißen Tage mit Temperaturen von über 30 Grad. Davon gab es 2021 genau fünf - während in den letzten zwölf Monaten das Thermometer an 20 Tagen diese Marke übersprang. Sommertage mit Werten über 25 Grad wurden sogar 54 gezählt. Dem gegenüber stehen nur zwei Eistage mit Temperaturen permanent unter dem Gefrierpunkt (2021: neun). Dazu kommen 27 Frosttage (hier fällt das Thermometer zumindest zeitweise unter null Grad) und 80 kalte Tage, an denen es nicht wärmer als zehn Grad wurde - alles Zahlen teils sehr deutlich unter denen von 2021.