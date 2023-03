Am Donnerstag heulen die Sirenen

Am Donnerstag heulen die neun Sirenen in Dülmen: Grund ist ein landesweiter Probealarm, der in Nordrhein-Westfalen in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird.

Auch ohne konkrete Gefahrenlage heulen am kommenden Donnerstag, 9. März, die neun Sirenen in Dülmen: Grund ist ein landesweiter Probealarm, der in Nordrhein-Westfalen in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird. Um 11 Uhr lösen in allen Kommunen die vorhandenen Sirenen aus.

Ergänzend werden über die Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und über „Cell-Broadcast“ begleitende Nachrichten auf Mobiltelefone gesendet. Der landesweite Probealarm soll nach Angaben der Stadt Dülmen dazu dienen, die Sireneninfrastruktur zu testen und zugleich das Bewusstsein für Signale in der Bevölkerung zu erhöhen.

Die Auslösung der Sirenen erfolgt in der im Warnerlass des Landes vorgeschriebenen Dauer und Tonfolge: eine Minute Entwarnung, eine Minute Warnung, eine Minute Entwarnung. Zwischen den Tonfolgen gibt es jeweils eine Pause von fünf Minuten.

Die Standorte der neun Sirenenanlagen in Dülmen sind über die Innenstadt wie auch die Ortsteile verteilt. Auf folgenden Gebäuden sind diese angebracht: Augustinus-Grundschule, Kardinal-von-Galen-Hauptschule, Clemens-Brentano-Gymnasium, Grundschule Dernekamp, Ludgerus-Schule Buldern, Feuerwehrgerätehaus Hausdülmen, St.-Georg-Schule Hiddingsel, Feuerwehrgerätehaus Merfeld und Bürgerhaus Rorup.