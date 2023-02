Am Bulderner See ist viel geplant

Spaziergänger genießen in diesen Tagen bei herrlichem Wetter die Ruhe am Bulderner See. Allerdings trügt der Schein ein wenig. Bei Böinghoff Catering & Event laufen die Vorbereitungen für die die neue Saison.

Haben viel vor am Bulderner See: Andreas Brachem (Standortleitung, 2.v.l.) und Ronja Nacke (Eventmanagement und Organisation, r.), Anke Böinghoff und Sebastian Söhlke, Geschäftsführung Böinghoff Catering & Event, Inhaber und Betreiber der Eventlocations.

Eine der größten Herausforderungen ist dabei die Suche nach Aushilfskräften. Andere Personalentscheidungen sind hingegen bereits fix. Neu an Bord ist seit Januar Andreas Brachem.

Der Event- und Gastroprofi leitet den kompletten Standort am Bulderner See und zeichnet dort für alle drei Locations verantwortlich, de Seescheune, den etwas kleineren Seesaal sowie für das Adelchen mit Biergarten und Beach.

Norderney, Düsseldorf, Münster

Brachem bringt viel Erfahrung mit nach Dülmen. Der Familienvater hat u.a. Gastro-Betriebe auf Norderney (Milchbar) und Düsseldorf aufgebaut und geleitet. Zuletzt war Brachem über zehn Jahre Vertriebsleiter der Bäckerei Krimphove in Münster. Ebenfalls seit dem 1. Januar neu im Team ist die gelernte Eventmanagerin Ronja Nacke.

Ende letzten Jahres ist der Regelbetrieb des Cafés angelaufen. Aktuell bietet Böinghoff hier sonntags von 9 bis 18 Uhr Frühstück sowie Kaffee und Kuchen im Seesaal an. „Das wird auch so lange so bleiben, bis die restlichen Räumlichkeiten ausgebaut sind und in Betrieb genommen werden können. Das ist derzeit aber nicht verbindlich terminierbar“, sagt Andreas Brachem.

Wann die erste größere Veranstaltung in diesem Jahr stattfindet, wann der Biergarten in den Regelbetrieb geht und weitere Infos zum Bulderner See lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.