Am Amtsgericht wird es digital

Komplett digital sind ab sofort die Unterlagen in den Bereichen Zivilrecht und Familienrecht am Amtsgericht Dülmen. Bei Familienverfahren ist Dülmen im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm das zweite Gericht, welches sich elektronisch aufstellt.

Komplett digital - das sind ab sofort die Unterlagen in den Bereichen Zivilrecht und Familienrecht am Amtsgericht Dülmen. Eine große Umstellung.

Damit die Mitarbeiter das Arbeiten mit der vom Land entwickelten Software kennenlernen, brauchte es zunächst eine Schulung.

Aber auch die passende Ausstattung durfte nicht fehlen: „Um besser an der elektronischen Akte zu arbeiten, hat jedes Büro extra einen Doppelmonitor. Und um die Unterschrift in Zukunft digital zu setzen, gibt es nun Lesegerät und Signaturkarte für die Mitarbeiter“, erklärt Dr. Mark Büning, Direktor des Amtsgerichtes Dülmen.

Viele Gerichte wären zwar für die Umstellung auf die elektronische Akte im Bereich Zivil schon im vergangenen Jahr ausgestattet worden. Bei Familienverfahren ist Dülmen im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm jedoch tatsächlich das zweite Gericht, welches sich elektronisch aufstellt. Dülmen voran ging bisher nur das Pilot-Gericht Bielefeld.

Altes bleibt in Papierform erhalten

Doch was passiert eigentlich mit den ganzen alten Papierakten? „Da der Stichtag der 9. Mai ist, muss auch nur erst all das in elektronischer Form vorliegen, was ab dem 9. Mai eingeht. Alles Alte bleibt in Papierform erhalten“, so Merve Aßmann, Geschäftsleiterin des Dülmener Amtsgerichts.

Bei allein über 1000 Familienakten wäre der Aufwand, alles einzuscannen, ganz nebenbei auch extrem groß gewesen.

