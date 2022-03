"Am Abend flogen die Sicherungen raus"

Wie war das eigentlich damals mit der Neuen Spinnerei - mit welchen Wünschen und Erwartungen an Jugendarbeit ist die Einrichtung 2002 eröffnet worden? DZ-Redakteurin Claudia Marcy sprach darüber mit Karl Lenz, früherer, langjähriger Stadtjugendpfleger Dülmens und Leiter der Neuen Spinnerei.

Der offene Treff in der Neuen Spinnerei hält ein breites Angebot vor.

Welche Hoffnungen und Erwartungen verbanden sich für Dülmens Jugendpolitiker und die Jugendarbeiter mit der Eröffnung der Neuen Spinnerei?

Karl Lenz: Fachkräfte und Politik wollten in der Neuen Spinnerei mit einem vielschichtigen Raum- und inhaltlichen Angebot der zunehmenden Pluralisierung und Ausdifferenzierung von Jugend begegnen. Zu den Kernangeboten gehört nach wie vor der Kicker mit dem programmatischen Anspruch: Kickern, Klönen, Konflikte klären. Hier kommt das gut ausgebildete Personal ins Spiel, das für die Jugendlichen, die eine niedrigschwellige Beratung suchen, unglaublich wichtig geworden ist. Die Neue Spinnerei begreift sich heute als Teil einer sehr interessanten und spannenden Bildungslandschaft in Dülmen und pflegt Partnerschaften zu unterschiedlichsten Einrichtungen.

Wie erinnern Sie sich an die Anfangsphase – war die besonders aufregend, experimentell, schwierig?

Lenz: Die Anfangsphase war ausgesprochen spannend. Über die Jugendarbeit der Neuen Spinnerei hinaus war das ja die Zeit, in der das gesamte Areal Bendix mit dem neuen Gymnasium und dem Sportverein Fahrt aufnahm. Mit der Eröffnungsfeier der Neuen Spinnerei wurde der Reigen von Feierlichkeiten eröffnet. Dass noch nicht alles so reibungslos funktionierte, zeigte sich dann abends, als bei einer großen Eröffnungsparty mit Live-Musik die Sicherungen rausflogen und niemand so genau wusste, wo der Sicherungskasten war.

Wie ist das Anfangskonzept geändert worden?

Lenz: Jugendarbeit muss sich immer wieder neu erfinden und sich an den aktuellen Bedarfslagen orientieren. Die Digitalisierung wird die Angebotsformen der Jugendarbeit und die der Beratung noch mehr verändern, so dass Jugendarbeit ihren Ort irgendwo zwischen Lagerfeuer und iPhone wird suchen müssen.

