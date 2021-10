Ein Altkleidercontainer an der Kardinal-von-Galen-Schule in Dülmen brannte am Dienstagabend. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter zündete laut Angaben der Polizei am Dienstag gegen 22 Uhr einen Altkleidercontainer an der Kardinal-von-Galen Schule (Haverlandhöhe) in Dülmen an und flüchtete. Die Feuerwehr löschte den Brand.



Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594-7930.