Ahoi: Grillwagen statt Gaststätte

Das Café und Bistro Ahoi am Dülmener See muss nach einem Brand Anfang Januar viel länger geschlossen bleiben als erhofft und erwartet. Seinen Optimismus hat Emir Ali Salvar deshalb nicht verloren, jetzt greift „Plan B“.

Rückblende: Zu einem Großeinsatz musste die Feuerwehr am Sonntag, 9. Januar an den Dülmener See ausrücken. Als eine Besucherin der Gaststätte die Damentoilette aufsuchte, entdeckte sie den Brand. Wie sich später herausstellte, war ein technischer Defekt an dem Lüfter die Ursache.

Glück im Unglück: Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Zweiter Pluspunkt: Entgegen ersten Befürchtungen war das Gebäude nicht einsturzgefährdet. Groß war deshalb die Hoffnung, dass die Gaststätte zu Ostern wieder eröffnen kann. Doch jetzt steht fest: Es dauert viel länger. Eine Kernsanierung ist notwendig“, sagt Emir Ali Salvar.

Sommersaison im Gebäude dürfte gelaufen sein

Er befürchtet, dass die komplette Sommersaison gelaufen ist. „Aber nur im Gebäude.“ Emir Ali Salvar ist bereits aktiv geworden. Vor der Gaststätte stehen ein Imbiss- und ein großer Ausschankwagen. „Ein zweiter Imbisswagen kommt in den nächsten Tagen“, sagt Emir Ali Salvar, der seit drei Jahren hier die Gastronomie führt.

„Er ist der beste Pächter, den wir je hatten“, sagt Bernhard Fischer. Er sei mit viel Engagement bei der Sache. Ein Einsatz mit Folgen. Das Ahoi ist bei Campern und Gästen aus Dülmen, Haltern und Umgebung sehr beliebt. Dazu beigetragen haben auch viele Konzerte. „Vielleicht können in diesem Sommer welche auf der Terrasse stattfinden“, sagt Emir Ali Salvar.

Wie Emir Ali Salvar konkret in die neue Saison gehen will, wann sie startet und auf was sich die Gäste freuen dürfen, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.