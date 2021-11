Adventsrätsel von Bürgerschützen und DZ startet

Das Adventsrätsel von Bürgerschützen und Dülmener Zeitung geht in die zweite Runden. Ab dem 1. Dezember erscheint bis Heiligabend eine Dülmen-Frage in der DZ. Wie man mitmachen kann, lesen Sie hier.

Wie hoch ist das Stockmaß des großen Wildpferdes am Eichengrünplatz? Was versetzte am 21. März 1919 die Dülmener Ratsherren in „Aufregung“? Und wie groß ist die Statue des „Natz von Dülmen“ an der Coesfelder Straße?



Das waren nur drei der Fragen im vergangenen Jahr beim ersten gemeinsamen Adventsrätsel von Bürgerschützen und Dülmener Zeitung. Vom 1. bis 24. Dezember erschien damals täglich eine Frage in der DZ: Manchmal zum Knobeln, manchmal zum Recherchieren, manchmal half auch ein Zollstock weiter. Und die Resonanz war groß, zahlreiche Leser rätselten jeden Tag aufs Neue mit.



Jetzt geht das Adventsrätsel in die nächste Runde. „Viele hatten gehofft, dass in diesem Jahr die Weihnachtszeit nicht so sehr von der Corona-Pandemie überlagert wird, leider spitzt sich dabei die Lage aktuell wieder zu. Deshalb wollen wir das Adventsrätsel wieder anbieten und so allen Dülmenern etwas besonderes für die Adventszeit anbieten“, betont Florian Kübber, Vorsitzender der Bürgerschützen. „Unser Dank geht an die DZ, dass sie auch in diesem Jahr die Aktion wieder mit uns durchführt.“

Mal recherchieren, mal vor Ort gucken

Gemeinsam mit Ellen Terhorst sowie Anna und Oliver Hienzsch hat Kübber die 24 Rätsel vorbereitet. „Es gibt dabei wieder Fragen, die man ‚vor Ort‘ erledigen muss, aber auch Fragen, die man von zuhause aus recherchieren kann“, verrät Kübber.

Was dem Organisationsteam wichtig war: Die Antworten sollen nicht einfach im Internet nachgesehen werden können. Wie im vergangenen Jahr wird täglich eine Frage in der DZ erscheinen, (zwei in den Samstagsausgaben) und zwar unten auf der zweiten Lokalseite.

Das sind die Preise

Und noch etwas ist gleich geblieben: Erneut warten drei Gewinne auf die Teilnehmer. Einen Preis für die teilnehmenden Kinder, einen Preis für die meisten richtigen Antworten (wenn es gleich viele sind, entscheidet das Los) und ein Preis wird unter allen Teilnehmern ausgelost.

Und so kann man beim Adventsrätsel mitmachen

Wer die richtige Antwort auf eine der täglichen Fragen weiß, der kann diese entweder einfach per Email an adventsquiz@buergerschuetzen-duelmen.de senden oder einen Zettel mit der richtigen Antwort in der DZ-Geschäftsstelle, Marktstraße 25, abgeben.

Die Antworten können täglich eingereicht werden, oder gebündelt am Ende. Wichtig: Bitte bei jeder Antwort das entsprechende Datum dazuschreiben, wann die Frage in der Zeitung stand. Außerdem Name, Telefonnummer, Adresse, und der Hinweis, ob ein Kind mitgespielt hat.

Einsendeschluss ist am 28. Dezember, 12 Uhr. Im Anschluss werden alle Einsendungen von den Bürgerschützen ausgewertet. Die Teilnahme am Adventsrätsel ist kostenlos, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.