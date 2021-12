Acht Neuinfektionen in Dülmen

Nach einigen ruhigeren Tagen steigen die Corona-Fälle nun wieder stärker an. Kreisweit werden am Donnerstagmorgen 62 Neuinfektionen verzeichnet. Die Inzidenz hingegen sinkt im Vergleich zum Vortag leicht.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Dülmen stieg zuletzt um vier auf 130 an. Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Donnerstagmorgen acht Neuinfektionen und vier Genesungen für Dülmen.

Auch kreisweit steigt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus drastischer an als in den letzten Tagen. Am Donnerstag wurden 63 neue Corona-Fälle gemeldet. Dem gegenüber standen 31 Genesungen. Die aktiven Fälle steigen somit kreisweit um 32 auf 789 an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hingegen sinkt auf 158,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 166,3 gelegen.