Abschied vom Viktor-Gutschein

Marketing-Mitarbeiterin Monika Dreike hält Viktor-Gutscheine in ihren Händen, die noch bis zum Ende dieses Jahres eingelöst werden können.

Zehntausendfach wurde er an den Kunden gebracht, Millionenumsätze mit ihm getätigt: Fast 20 Jahre lang war der gedruckte Viktor-Gutschein ein akzeptiertes Zahlungsmittel in Dülmen.

Doch im Oktober 2019 wurde er durch den digitalen Dülmen-Gutschein ersetzt. Und Ende des Jahres sei nun endgültig Schluss, erläutert Dülmen-Marketing-Geschäftsführer Tim Weyer.

Einlösung bis 31. Dezember möglich



„Wer nun noch einen Viktor-Gutschein in einer Schublade findet, hat noch die Möglichkeit, diesen bis zum 31. Dezember dieses Jahres bei einem der über 100 Viktor-Partner einzulösen.“ Danach werde Viktor-Gutschein buchhalterisch aufgelöst - „und ist dann ein Teil Dülmener Handelsgeschichte“, so Weyer.

In der Regel sind Gutscheine lediglich drei Jahre gültig: In Absprache mit der Viktor GmbH hat Dülmen Marketing allerdings festgelegt, dass auch gut 20 Jahre alte Viktor-Gutscheine noch eingelöst werden können. Einige Tausend Viktor-Gutscheine dürften noch in den Dülmener Haushalten rumliegen.

Digitaler Gutschein erfolgreicher

Das Einlösen sei bei (fast) jedem Dülmener Einzelhändler sowie in zahlreichen Gastronomiebetrieben möglich, betont das Stadtmarketing. Dort fällt der Abschied vom gedruckten Gutschein dem Team ziemlich leicht.

Denn der digitale Dülmen-Gutschein sei nicht zur zeitgemäßer und einfacher in der Handhabung, er werde auch aufgrund seiner vielen Vorteile von den Dülmenern und Auswärtigen deutlich besser angenommen: Seit dem Start Ende 2019 wurden nun schon Dülmen-Gutscheine im Wert von fast einer Millionen Euro verkauft. „Im Durchschnitt der vergangenen Jahre ist er somit mehr als dreimal so erfolgreich wie sein Vorgänger“, rechnet der Marketing-Geschäftsführer vor.