Abschied nach 1738 Tagen an der Marienschule

Es ist ein Abschied nach genau 1738 Tagen: An der Marienschule erhielten am Freitagnachmittag die Zehntklässler ihrer Abschlusszeugnisse - und sehr viel Lob von den Festrednerinnen.

Nach 1738 Tagen an der Marienschule gab es für die Zehntklässler die Abschlusszeugnisse.

1738 Tage als Schüler der Marienschule liegen hinter den drei Klassen der Jahrgangsstufe zehn. Am letzten Tag gab es nun die Zeugnisse für die „Abschlussmeister 2022“. „Hab ich gerne gemacht.

In einer kurzweiligen Feierstunde blickten unter anderem Schülervertretung und die drei Klassensprecher noch einmal auf die Schulzeit zurück. Da war die Klassenfahrt, die mit einer Buspanne begann. Die Rafting-Tour, die man „mit ein paar Kratzern überlebt hat“. Die Klassenlehrerin mit dem „Hello-Kitty-Wahn“. Oder der Lehrer, der mit einem „Och nö“ in der Klasse empfangen wurde. Am Ende hätten beide Seiten ihre Aufgaben erledigt.

Persönliche Geschenke für die Klassenlehrer

„Wir hoffen, wir haben es Ihnen nicht allzu schwer gemacht“, so einer der Klassensprecher. Und so gab es für die drei Klassenlehrer noch sehr persönliche Abschiedsgeschenke, unter anderem Hello-Kitty-Schuhe.

Auch die Klassenlehrer blickten auf die gemeinsame Zeit zurück. Und hofften, bei der Abschlussfeier noch weitere Einzelheiten über Geschehnisse auf den Abschlussfahrten zu erfahren.

Einen besonderen Dank ging an die SV-Lehrer Cora Reimann und Niklas Kockert, die die Schüler bei zahlreichen Projekten unterstützten. Und die SV-Lehrer gaben den Dank gleich zurück. „Die neue SV tritt in große Fußstapfen. Und wir bleiben SV-Lehrer, weil es so viel Spaß gemacht hat.“

" Ihr werdet hier gebraucht, beruflich und privat"

Dülmens stellvertretende Bürgermeisterin Manuela Pross rief die Entlassschüler auf, „die Stadt und die Region zu prägen. Ihr werdet hier gebraucht, beruflich und privat.“ Seit über zwei Jahren hätten die Schüler mit bedeutenden Einschränkungen zu tun gehabt. „Ihr habt nicht aufgegeben, sondern seid kreativ und achtsam damit umgegangen.“ Die Schüler hätten Verantwortung für sich und andere übernommen. „Und das ist unerlässlich für eine bunte Welt. Sie dankte zudem Eltern und dem Lehrerkollegium für die Unterstützung der Schüler.

Schulleiterin Nicole Hashemian gestand: „Ihr werdet mir richtig fehlen.“ In ihrem Grußwort dankte sie den Eltern und dem Kollegium, gerade für die zwei Corona-Jahre. „Ihr könnt jetzt den Kokon als bunter Schmetterling verlassen und die Welt erleben.“

Die Schulpflegschaftsvorsitzende Ursula Schomaker gab den Absolventen mit auf den Weg, „nach links und rechts zu schauen, um die Vielfalt der Farben zu sehen.“ Die musikalische Begleitung übernahmen Schüler der Klassen fünf bis sieben.