Ablösung nach 1092 Tagen

Michael Pelz ist neuer Schützenkönig in Börnste

Dülmen

Michael Uckelmann hatte vor dem Schützenfest in Börnste nachgerechnet. Insgesamt 1092 Tage hatte er die Königswürde bei der Schützengesellschaft Börnste inne. Am Sonntagnachmittag konnte dann ein Nachfolger gefunden werden. Das erste Schützenfest in Dülmen seit September 2019 lief tadellos.

Von Patrick Hülsheger