Abgang mit Überfall-Faktor

Mit einer spektakulären Abschiedsfeier wurden die Schüler der Hermann-Leeser-Realschule entlassen. Es war eine Feier ohne Moderation. Die Gäste in der Aula der Schule sahen sich stattdessen einem Feuerwerk an Eindrücken ausgesetzt - eine Aktion löste die andere ab.

Die Rede von Schulleiter Robert Schneider an den Entlassjahrgang. Abschiedsworte der Klassenleitung und Elternvertretung. Worte des Dankes an Eltern, Lehrkräfte, Sekretariat und Hausmeister durch die Schülervertretung. Glückwünsche von Rat und Verwaltung der Stadt Dülmen durch Bürgermeister Carsten Hövekamp. Schließlich: die Übergabe der Abschlusszeugnisse.

Mach dein Ding - Abschied von der Hermann-Leeser Schule Mit einer spektakulären Abschiedsfeier wurden die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler der Hermann-Leeser-Schule verabschiedet. Foto: Claudia Marcy

Viele neue Eindrücke

All das durfte bei der Entlassfeier der Hermann-Leeser-Realschule am Freitagnachmittag nicht fehlen. Doch neben den traditionellen Bestandteilen einer Schulentlassfeier, gab es für Eltern, Schüler und Lehrer viele neue und überraschende Eindrücke und Wendungen.

Lehrer Werner Misch hatte mit der Abschluss-AG der Schule eine rasante multi-mediale Show für die Schulabgänger und ihre Familien vorbereitet, die es in sich hatte. „Diese Entlass-Feier wird anders sein als alles, was bisher an unserer Schule gezeigt wurde“, hatte Misch gesagt - und nicht zuviel versprochen.

Feier ohne Moderation

Es war eine Feier ohne Moderation. Die Gäste in der Aula der Schule sahen sich stattdessen einem Feuerwerk an Eindrücken ausgesetzt - eine Aktion löste die andere ab. Es gab Theater und Choreografien, Akrobatik, Nebel wallte durch den Raum, Flitter fiel auf den Boden, mitreißende Rhythmen wummerten durch die Aula. Herzchen wurden verteilt. Dazwischen: Kurze Wortbeiträge. Geradezu überfallartig wurden die Gäste mit den unterschiedlichen Eindrücken konfrontiert. Was zu dem Motto des Abschluss-Jahrgangs passte: „The last Heist - der letzte Raubüberfall: Ich mach mein Ding“ lautete es.

