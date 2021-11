Ab Samstag kostenlose Tests in Buldern

Ab dem morgigen Samstag bietet das DRK-Testzentrum in Buldern (Clemensstraße 15) wieder kostenlose Corona-Tests an. Darauf weist DRK-Geschäftsführer Christoph Schlütermann auf DZ-Nachfrage hin.

DRK will Testzentrum in Dülmen wieder öffnen

Das DRK-Testzentrum in Buldern ist Samstag von 9 bis 13 Uhr und Sonntag 10 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist online unter drk-teststationen.de/anmeldung erbeten.

Auch das DRK-Testzentrum in Dülmen an der August-Schlüter-Straße soll wieder öffnen und zwar „in den nächsten Tagen“. Hier stecke man mitten in den Vorbereitungen, so Schlütermann. Neben den Corona-Schnelltests sollen im DRK-Zentrum an der August-Schlüter-Straße auch wieder PCR-Tests durchgeführt werden.