Ab Donnerstag gilt die Stufe 0 im Kreis

Ab Donnerstag dürfte der Kreis Coesfeld zurückgestuft werden in die Inzidenzstufe 0. So bleiben die Corona-Zahlen weiterhin niedrig.

8,2 - das ist die Inzidenz für den Kreis Coesfeld am Dienstag. Und da der Wert erneut einstellig ist, wird der Kreis ab Donnerstag zurückgestuft in die Inzidenzstufe 0 (DZ berichtete).

Das bringt einige Lockerungen bei den Corona-Auflagen mit sich, so gibt es etwa keine Kontaktbeschränkungen, ein Mindestabstand wird jedoch weiter empfohlen. Alle Beschränkungen fallen jedoch nicht, weil die Landesinzidenz weiter klar über zehn liegt.

Was die aktuellen Corona-Zahlen angeht: Kreisweit gibt es drei Neuinfektionen, sechs Personen sind wieder genesen. Damit sank die Zahl der aktiven Fälle um drei auf noch 41. In Dülmen bleibt es bei zwölf aktiven Infektionen, hier haben sich die Zahlen am Dienstag nicht verändert.