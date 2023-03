A 43: Sperrungen in der Nacht

Die Autobahn Westfalen saniert auf der A 43 die Fahrbahndecke. Dafür müssen in der kommenden Woche zwei Anschlussstellen teilweise gesperrt werden. Zunächst in Fahrtrichtung Wuppertal: In der Anschlussstelle Dülmen werden in der Nacht von Montag auf Dienstag, 13. und 14. März, die Auf- und Ausfahrten dicht sein.

Eine Nacht später, von Dienstag auf Mittwoch, wird dann lediglich die Auffahrt nicht befahrbar sein. Beide Sperrungen dauern jeweils von 19 bis 5 Uhr.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16. und 17. März, laufen Arbeiten an der Anschlussstelle Lavesum. Die Auffahrt in Fahrtrichtung Münster ist hier dann von 19 bis 5 Uhr dicht.