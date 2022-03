96 neue Corona-Fälle am Wochenende

Während die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Dülmen sank, stieg die Zahl im Kreis übers Wochenende um 359 an. Die Inzidenz hingegen blieb relativ stabil.

Während es in Dülmen am Montag 84 aktive Corona-Fälle weniger gab als noch am Freitag, stieg die Zahl im Kreis übers Wochenende um 359 auf jetzt 3217 an.

Denn während in Dülmen 96 Neuinfektionen 182 Genesungen gegenüber standen, gab es kreisweit 778 Personen, die sich neu ansteckten, sowie 423 Personen, die sich von einer Erkrankung wieder erholt haben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hingegen blieb relativ stabil und lag am Montag bei 1223,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sonntag: 1232,4).