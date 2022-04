913 Corona-Fälle in Dülmen

Dülmen

Die Zahl der akut an Covid-19 erkrankten Dülmener ist im Vergleich zum Freitag zurückgegangen und unter die 1000er-Marke gesunken. Nach Auskunft des Kreisgesundheitsamts am Montag gab es 913 aktive Corona-Fälle in Dülmen.

Von Claudia Marcy