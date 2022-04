Von Halleluja bis Highland Cathedral

Viele Verwandte, Freunde sowie Gäste folgten der Einladung zum Jubiläumskonzert des Spielmannszuges Buldern. In der Pankratiuskirche konnten die Zuhörer unterschiedlichen Stücken lauschen.

Lange Zeit ist es her, dass der Spielmannszug Buldern einen richtigen Auftritt hatte. Am frühen Samstagabend bat sich den Musikern aber, aus Sicht von Pastor Ferdinand Hempelmann, endlich wieder ein schönes Bild.

Viele Verwandte, Freunde sowie Gäste aus nah und fern waren der Einladung zum Jubiläumskonzert in die Pankratiuskirche gefolgt. „Wir haben tolle Musikzüge hier, die unser Leben bereichern und dieses Konzert in der Osterzeit ist, so wie es ist, schon mal richtig gut.“

Auch Martin Kortmann, erster Vorsitzender des Spielmannszuges, freute sich, dass der Verein nicht in den Lockdown gegangen ist, sondern in Kleingruppen geprobt hat.

Er begrüßte zu Beginn des Konzertes den Ortsvorsteher Christoph Wübbelt, der mit E-Bass und Trommel aktiv am Konzert teilnahm, weitere langjährige Mitglieder, Vertreter der örtlich ansässigen Banken (Stefan Lewe/Helmut Kreuznacht) sowie den Ortsvorsteher von Hiddingsel. Der gute Kontakt zum Nachbarort ist begründet durch viele Spielleute, die von dort kommen.

Diese betraten dann zweireihig durch das Hauptportal die Kirche, nahmen Platz und das Konzert begann mit Halleluja. „So wie es sich eben für ein Konzert in der Kirche gehört“, sagte Marc Heilenkötter. Er moderierte auf charmante Weise durch das Programm.

Mehr lesen Sie in der Montagsausgabe der DZ oder im E-Paper.