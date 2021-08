84 aktive Corona-Fälle

Dülmen hat zwar weiterhin die meisten akut an Covid-19 Erkrankten, aber ihre Zahl ist rückläufig. Das geht aus den Daten des Kreisgesundheitsamtes hervor.

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstag 84 aktive Fälle für Dülmen - zwei weniger als am Vortag. Insgesamt gab es in Dülmen drei Neu-Infektionen (Stand Dienstag, 0 Uhr).

Gleichzeitig gesundeten fünf Betroffene. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 1140 Dülmener mit dem Corona-Virus infiziert. In der Kreisstadt Coesfeld gibt es derzeit 75 aktive Corona-Fälle.

Der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld beträgt laut Robert-Koch-Institut 78,8. Am Vortag hatte er noch bei 83,4 gelegen.