82 neue Ansteckungen in Dülmen

Über 12.000 Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn verzeichnet der Kreis Coesfeld am Freitag. 310 neue Ansteckungen gab es im Kreis - 82 davon in Dülmen. Und auch die Inzidenz steigt ungebremst an: Der Wert lag am Freitag bei 648,4.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis machte erneut einen gewaltigen Sprung. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag einen Wert von 648,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Am Donnerstag lag die Inzidenz noch bei 563,6, am Mittwoch bei 485,2.

Zuletzt meldete das Gesundheitsamt insgesamt 310 Neuinfektionen im Kreis. Seit Beginn der Pandemie steckten sich damit 12.268 Personen mit dem Virus an. Damit knackte der Wert also erstmals die 12.000er-Marke. Da 132 Genesungen verzeichnet wurden, lag die Zahl der aktiven Corona-Fälle am Freitag bei 1577 (plus 180).

In Dülmen standen 82 neue Ansteckungen 16 Genesungen gegenüber. Die Zahl der aktiven Fälle stieg um 66 auf 341. Bisher ist Dülmen somit die einzige Stadt kreisweit, die über 300 aktive Corona-Fälle verzeichnet. Dahinter folgt Coesfeld mit insgesamt 299 Fällen.