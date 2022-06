Der Sommerferienkalender ist da

Ein Ausflug in den Zoo, Sport-Angebote oder die Spielplatzaktion: All das wartet beim Sommerferienkalender 2022, den die Stadt jetzt vorgestellt hat. Alle Infos dazu gibt es hier.

80 Angebote in 66 Tagen

Die Stadt Dülmen hat am Mittwoch den neuen Sommerferienkalender veröffentlicht. Er ist ab sofort auf der städtischen Internetseite abrufbar. Alle Angebote sind zudem auch in der App „JuFö Dülmen“ und auf der Homepage zu finden

Der Sommerferienkalender bietet in diesem Jahr erneut zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien, heißt es in einer Ankündigung.

Zu den 80 Angeboten gehören beispielsweise eine Forscher-Rallye zu umliegenden Gewässern, Bogenschießen auf den Spuren von Robin Hood oder ein Ausflug in den Duisburger Zoo.

Spielplatzaktion und Kinderflohmarkt

Auch viele bekannte Veranstaltungen sind wieder mit dabei: beispielsweise die Spielplatzaktion (27. Juni bis 8. Juli), der Bauspielplatz (25. bis 19. Juli auf dem Bolzplatz an der Sendener Straße) oder der Kinderflohmarkt (der am 3. August nicht mehr in der Innenstadt, sondern auf dem Bendix-Gelände stattfindet).

„Mein Dank geht an alle, die bei der Erstellung des Ferienkalenders mitgewirkt haben“, lobt Stadtjugendpflegerin Sandra Feldhaus. „Es ist wieder gelungen, ein vielfältiges und spannendes Programm zusammenzustellen. Ich wünsche allen Kindern einen tollen und aktionsreichen Sommer“, fügt sie hinzu.

So sind Anmeldungen möglich

Weitergehende Informationen - zum Beispiel zu den Anmeldemöglichkeiten oder was mitzubringen ist - sind jeweils im Sommerferienkalender bei den jeweiligen Aktionen hinterlegt. Weitere Infos im Internet.