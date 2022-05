644 Covid-19-Patienten in Dülmen

Dülmen

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Dülmen ist rückläufig. Wie das Kreisgesundheitsamt am Freitag mitteilte, sind aktuell 644 Dülmenerinnen und Dülmener nachweislich an Corona erkrankt. Das sind 39 Betroffene weniger als am Vortag.

Von Claudia Marcy