60 Jahre Elysée-Vertrag und Städtefreundschaft

Die Städtepartnerschaft zwischen Dülmen und Charleville-Mézières besteht seit 60 Jahren. Deshalb lädt das Partnerschaftskomitee am 21. Januar zu einem informativ-unterhaltsamen Abend ins einsA ein. Bis zum 16. Januar ist eine Anmeldung möglich.

Genau 60 Jahre ist es her, dass der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle am 22. Januar 1963 den Elysée-Vertrag in Paris unterschrieben haben. Sie legten damit den Grundstein einer bis heute andauernden Freundschaft und politischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich.

Auch die Städtepartnerschaft zwischen Dülmen und Charleville-Mézières besteht seit 60 Jahren. Das Partnerschaftskomitee Dülmen e.V. (PaKo) lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger aus diesem Anlass am Samstag, 21. Januar, von 17 bis 19 Uhr zu einem informativ-unterhaltsamen Abend ins einsA ein.

Prof. Dr. Thilo Harth ist an dem Abend Referent

„Es ist uns wichtig, anlässlich des Jubiläums mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bürgerschaft und Politik einen Blick auf die Bedeutung des Elysée-Vertrages für uns hier in Dülmen und in Europa – damals wie heute und in Zukunft – zu werfen“, betont Eva Vasmer, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees. Als Referenten zum Thema konnte das PaKo Prof. Dr. Thilo Harth, Mitglied im Speakers-Pool Team EUROPE DIRECT der Europäischen Kommission, gewinnen.

Die Begrüßung im Namen der Stadt Dülmen übernimmt die erste stellvertretende Bürgermeisterin Annette Holtrup. Mit Beiträgen von Schülern, von Zeitzeugen und dem Partnerschaftskomitee werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der deutsch-französischen Zusammenarbeit zudem auf lokaler Ebene illustriert und beleuchtet. Die Gäste sind eingeladen, bei Klaviermusik und kleinen Snacks auf das Jubiläum anzustoßen und sich über den Elysée-Vetrag sowie die Städtepartnerschaft zu informieren und auszutauschen.

Anmeldung bis zum 16. Januar

Das Komitee bittet bis zum 16. Januar um Anmeldung per Mail unter pako-duelmen@gmx.de. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung wird vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds gefördert.

Der Deutsch-Französische Bürgerfonds berät, vernetzt und finanziert Projekte, die die deutsch-französische Freundschaft und Europa in der Breite der Bevölkerung erlebbar machen. Der Bürgerfonds geht auf den im Jahr 2019 zwischen Frankreich und Deutschland geschlossenen Vertrag von Aachen zurück und wurde im April 2020 errichtet.