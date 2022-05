53 Neuinfektionen in Dülmen

Dülmen

276 neue Ansteckungen im Kreis, 53 davon in Dülmen, verzeichnete das Kreisgesundheitsamt am Dienstag. Somit stieg die Zahl der aktiven Fälle leicht an. Die Inzidenz veränderte sich im Vergleich zum Vortag kaum.

Von Tatjana Thüner