50 Jahre nach dem Vater König

Wie viel Lust die Bulderaner nach zwei Jahren Pause auf ihr Schützenfest hatten, konnte man am Wochenende an vielen Stellen sehen. Ein großer Schützen-Zug, volles Zelt an drei Abenden, viele Besucher an der Vogelstange und am Rand der Marschwege begleiteten das Fest. Und an der Vogelstange gab es einen Zwei- und einen Dreikampf um die Königswürde.

Schon bei der Tütenausgabe am Freitagabend war das Zelt voll. Erst recht beim Festball am Samstagabend. Der Vorstand hatte auf die unschönen Vorfälle im Dernekamp reagiert und zeigte starke Präsenz am Zelteingang. Und so blieb es friedlich. Für eine tolle Stimmung sorgten Band, Musikzüge und die Schützen, die bis in den Morgen feierten.

Am Samstagnachmittag hatte es nach drei Jahren wieder einen neuen König gegeben. Beim Sternschießen machten die Schützen kurzen Prozess. Altkönig Andreas Albring schoss gleich einen Zacken ab und nach zwei Schuss war die Hälfte des Sterns gefallen. Am Ende blieben Linus Brinkschulte und David Pelkum übrig. Mit dem 31. Schuss sicherte sich Pelkum die Sternkönigswürde und regiert nun mit seiner Königin Helena Reckmann.

Schützenfest in Buldern 2022 Andre Hegemann (Vogelkönig) und David Pelkum (Sternkönig) sind die neuen Regenten der Schützenbruderschaft St. Johanni Buldern. Foto: Patrick Hülsheger und Barbara Wübbelt Am Sonntag nahmen die Schützen dann den Vogel unter Dauerbeschuss. Auch hier hatte mit Reinhard Reckmann der König das Schießen eröffnet. Am Ende blieben mit Andre Hegemann, Andreas Terlau und Hubertus Segbert drei Schützen übrig. Mit dem 159. Schuss fielen dann um 16.55 Uhr die letzten Reste des Vogels, wie die Schießwarte nach kurzer Beratung entschieden. Für den Tambourmajor des Spielmannszuges Buldern war es ein besonderer Königsschuss. Vor 50 Jahren war Andre Hegemanns Vater Hans Hegemann in Buldern König gewesen.