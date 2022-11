48 Stunden lang auf der Flucht

48 Stunden brauchte die 29-Jährige, die namentlich nicht genannt werden möchte, für ihre Flucht nach Deutschland. Heute teilt sie sich mit ihrer Schwiegermutter, ihrem Sohn und einer weiteren Verwandten eine Kabine in der alten Tower-School in Dülmen.

Eine ukrainische Geflüchtete, die derzeit in Dülmen unterkommt, erzählt ihre Geschichte

Eine Wohnung, die nach wiederholtem Beschuss durch russische Truppen teilweise eingestürzt ist, steht neben einem Kinderspielplatz in Saltivka, einem Wohnviertel in Charkiw.

48 Stunden lang war sie auf der Flucht, bis sie in Deutschland angekommen ist. Einige schlaflose Nächte liegen hinter ihr, bis sie Dülmen erreichte. „Im Nachhinein wundere ich mich, wie ich so viel Kraft hatte, um das zu schaffen“, übersetzt die Dolmetscherin der Ukrainerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, im Interview mit der Dülmener Zeitung.

Ende August flüchtete sie mit ihrer Schwiegermutter und ihrem fünfjährigen Sohn aus der Ukraine nach Deutschland. Erst in der Nacht erreichten sie Berlin. Sie übernachteten hier in einem Zelt. Etwas kalt wäre es damals gewesen, erinnert sie sich.

Die Reise von 48 Stunden nach Berlin war dabei aber nicht die einzige. Von Berlin aus ging es für sie weiter nach München. Hier konnten jedoch keine Geflüchteten mehr aufgenommen werden, weswegen sie weiter nach NRW fahren mussten.

Einige Wochen kamen sie in Bochum und Dorsten unter, bis sie schließlich Anfang September nach Dülmen reisten. Zusammen mit rund 40 Personen ist sie derzeit in der alten Tower School untergebracht. Gemeinsam mit Schwiegermutter, Sohn und einer weiteren Verwandten teilt sie sich hier eine kleine Kabine.

Essen erhalten die Geflüchteten in der Tower-School von einem Catering-Unternehmen. Im großen Essens- und Aufenthaltsraum können sie sich die Mahlzeiten in der Mikrowelle aufwärmen. Das Leben in der alten Schule ist einfach - doch das Team des Deutschen Roten Kreuzes versucht, den Geflüchteten ein Gefühl von Zuhause zu vermitteln.

Wie die Ukrainerin vom Team des Deutschen Roten Kreuzes unterstützt wird, wie ihr Alltag aussieht und wie sie mit ihren Verwandten in Kontakt bleibt, lesen Sie im E-Paper oder in der Mittwochsausgabe der DZ.