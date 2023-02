4100 Tonnen Abfälle angenommen

ie Reaktionen waren vielfältig und eindeutig: Von wegen „bedauerlicher Einzelfall“. Es gebe immer wieder Probleme am Dülmener Wertstoffhof, so die deutliche Kritik nach dem DZ-Bericht über einen abgewiesenen Dülmener.

So leer wie auf dem Foto ist es ganz selten auf dem Wertstoffhof.

Ganz oben auf der Liste der Kritikpunkte steht dabei der Umgangston. „Meist schlecht gelaunt“ war dabei noch eine der freundlichsten Formulierungen. Die DZ hat deshalb bei der Remondis-Pressestelle nachgefragt, ob die Beschäftigten dazu geschult werden.

„Wir können die hier geäußerten Vorwürfe nicht nachvollziehen“, betont ein Pressesprecher in einer schriftlichen Antwort. „Wir haben regelmäßige Mitarbeiterschulungen, die Inhouse stattfinden. Dabei geht es um die Besonderheiten getrennter Abfallstoffe, aber auch um den freundlichen Umgang mit Kundinnen und Kunden.“

"Nur sehr selten Beschwerden"

Gerne werde das Unternehmen das Thema noch einmal für die nächste Schulung mit aufnehmen. „Allerdings ist der gegenseitige Umgang in aller Regel von professioneller Freundlichkeit und sachdienlicher Orientierungshilfe geprägt. Beschwerden liegen uns aktuell nicht vor und kommen auch nur sehr selten überhaupt vor“, heißt es in der Remondis-Antwort.

Nach dem Bericht haben mehrere Anruferinnen und Anrufer von Problemen bei der umweltgerechten Entsorgung berichtet. Eine Anruferin sagte, dass sie ein altes Sofa am Wertstoffhof entsorgen wollte und dann Probleme bekam. Wie das Unternehmen diese Situation beurteilt, was kostenlos entsorgt werden darf weitere Infos in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.