40 E-Bikes über Wochen aus Halle gestohlen

40 E-Bikes wurden über Wochen aus einem Lager am Gausepatt gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Fall und der Besitzer bietet zwei Belohnungen in diesem Zusammenhang.

40 E-Bikes der Marken Cannondale Quick Neo SL2 und Tesoro haben Unbekannte aus einem Lager am Gausepatt gestohlen. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Die Tatzeit wird von der Polizei zwischen 7.45 Uhr am Montag, 31. Januar, und 15 Uhr am vergangenen Freitag, 18. Februar, angegeben. Die in Kartons verpackten E-Bikes sind nach ersten Erkenntnissen über Wochen sukzessive aus der Halle entwendet worden, heißt es im Polizeibericht.

Wie die Täter vorgegangen sind, sei aktuell Gegenstand der Ermittlungen, heißt es im Polizeibericht. Die Fahnder in Dülmen bitten unter der Telefon-Nummer 02594/7930 um Hinweise.

Der Eigentümer hat nach eigenen Angaben zwei Belohnungen in dem Zusammenhang ausgelobt: 2000 Euro will er an die Person auszahlen, die Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, liefert. Und sogar 5000 Euro stehen im Raum, wenn die Ware, sprich die gestohlenen Elektro-Fahrräder, zudem wieder auftaucht.