35-Jähriger verursachte zwei Unfälle an einem Tag

Ein 35-jähriger Dülmener verursachte am Donnerstag zwei Verkehrsunfälle innerhalb weniger Stunden und provozierte einen Hubschrauber-Einsatz. Das geht aus einer Meldung der Polizei in der Nacht zu Freitag hervor.

Mit Opel überschlagen

Den Unfallhergang und die folgenden Ermittlungen schildert die Polizei wie folgt: Am Donnerstag befuhr ein 35-jähriger Dülmener gegen 21.50 Uhr die Verlängerung des Haverlandweges stadtauswärts in Fahrtrichtung Börnste. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf den unbefestigten Seitenstreifen und überschlug sich mit seinem Opel, welcher anschließend auf dem Dach liegen blieb. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge half dem 35-Jährigen, das Fahrzeug zu verlassen und rief einen Rettungswagen.

Vermisstensuche mit Hubschrauber

Da der Dülmener angab, dass eine weitere Person im Fahrzeug gewesen sei, wurde der Bereich durch die Feuerwehr mittels des Einsatzes einer Drohne und durch einen Polizeihubschrauber abgesucht. Die Suche verlief ergebnislos.

Bei der Sachverhaltsklärung wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 35-Jährigen festgestellt, ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der leicht verletzte Dülmener wurde mittels Rettungswagen nach Münster in die Uniklinik transportiert. Hier wurde ihm eine angeordnete Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.

Bei der weiteren Klärung der Personalien stellte sich heraus, dass der Dülmener bereits wenige Stunden zuvor einen Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln verursacht hatte.

Zweiter Unfall am frühen Abend

Dabei war es gegen 19.30 Uhr am Donnerstag in Dülmen auf dem Wirtschaftsweg 535 in Höhe des Mühlenbachs zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Der 35-jährige Dülmener war in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Mazda gegen ein Brückengeländer geprallt. Hierbei entstand am Brückengeländer leichter Sachschaden.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden, teilte die Stadt mit. Der Dülmener und seine 32-jährige Beifahrerin, die Halterin des Fahrzeugs, blieben unverletzt. Der 35-Jährige stand augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Weiterhin war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihm wurde auf der Polizeiwache Dülmen eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Dülmener nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.